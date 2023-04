RENDEZ-VOUS LECTURE 44 Avenue de l’Étang du Grec, 13 septembre 2023, Palavas-les-Flots.

14h30- Rendez-vous lecture à voix haute -Palavas, lecture de paysage « Le mer, les lagunes… entre les deux, le lido » – Infos : 04 67 50 42 49 ou mediatheque@palavaslesflots.com.

2023-09-13 à 14:30:00 ; fin : 2023-09-13 . .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



2:30 p.m. – Rendez-vous reading aloud -Palavas, landscape reading « The sea, the lagoons? between the two, the lido » – Info: 04 67 50 42 49 or mediatheque@palavaslesflots.com

14.30 h – Rendez-vous lectura en voz alta -Palavas, lectura de paisajes « El mar, las lagunas… entre los dos, el lido » – Info: 04 67 50 42 49 o mediatheque@palavaslesflots.com

14:30 Uhr – Treffpunkt für Vorleser -Palavas, Landschaftslesung « Das Meer, die Lagunen? dazwischen der Lido » – Infos: 04 67 50 42 49 oder mediatheque@palavaslesflots.com

Mise à jour le 2023-04-09 par OT PALAVAS-LES-FLOTS