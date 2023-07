CONCERT KENDJI GIRAC Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots CONCERT KENDJI GIRAC Palavas-les-Flots, 13 août 2023, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots,Hérault 21h30 – Concert KENDJI GIRAC – Arènes El Cordobès – Tarif : 45€ – Infos : 04 67 50 39 56 ou arenesdepalavas.com.

2023-08-13 21:30:00 fin : 2023-08-13 . . Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



9:30pm – Concert KENDJI GIRAC – El Cordobès Bullring ? Price: 45? – Information: 04 67 50 39 56 or arenesdepalavas.com 21.30 h – Concierto de KENDJI GIRAC – Arènes El Cordobès ? Precio: 45? – Información: 04 67 50 39 56 o arenesdepalavas.com 21.30 Uhr – Konzert KENDJI GIRAC – Arena El Cordobès ? Preis : 45 ? – Infos: 04 67 50 39 56 oder arenesdepalavas.com Mise à jour le 2023-06-27 par OT PALAVAS-LES-FLOTS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Adresse Ville Palavas-les-Flots Departement Hérault Lieu Ville Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/