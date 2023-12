MON JARDIN PALAVASIEN Palavas-les-Flots, 20 juillet 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-07-20

fin : 2024-02-15

Mon jardin palavasien.

Mon jardin palavasien

A Palavas, végétaliser c’est permis !

La ville a mis en place le permis de végétaliser « Mon jardin Palavasien » qui vous donne l’opportunité d’inviter la nature en ville.

Afin d’encourager le développement de la végétalisation du domaine public, la sensibilisation, la préservation et l’amélioration de notre environnement par les citoyens, la ville met en place un permis de végétaliser.

Toute palavasienne ou tout palavasien souhaitant créer un jardin de rue (jardinière, micro-fleurissement en pied de mur, en pied d’arbre) pourra le faire sous certaines conditions.

Ce projet citoyen et floral contribuera non seulement à l’attractivité de la Ville mais sera également vecteur de lien social entre les habitants.

Pour cela, la Municipalité a mis en place des autorisations d’occupation temporaire du domaine public appelé permis de végétaliser pour toute personne s’engageant à entretenir son lieu de plantation et à jardiner dans le respect de l’environnement (pas d’engrais ni de pesticides).

Le ou la titulaire du permis s’engage également à choisir des végétaux adaptés à notre climat méditerranéen mellifères parmi un catalogue répertoriant les plantes autorisées.

Pour obtenir cette demande d’occupation temporaire, les habitants doivent remplir un formulaire et décrire ce qu’ils souhaitent mettre en place.

Ce projet de fleurissement sera étudié par une commission analysant la faisabilité du projet.

Un kit de bienvenue, une aide à la mise en place, une visite conseil seront offerts par la Ville.

L’obtention du permis engage le titulaire à arroser et entretenir son espace.

Comment obtenir un permis de végétaliser ?

Deux campagnes de fleurissement auront lieu chaque année, au printemps et en automne.

Les dates limites de dépôt de permis sont fixées :

– Au 15 février pour le permis de printemps,

– Au 30 septembre pour le permis d’automne.

Plus de renseignements sur le site de la mairie, à : https://palavaslesflots.com/utile/environnement/permis-de-vegetaliser/

.

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT PALAVAS-LES-FLOTS