STAGES RUGBY & MULTISPORTS Palavas-les-Flots, 17 juillet 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Stage enfants multi activités U8 à U14 organisé par le Rugby Club Palavas – Infos : 06 11 38 33 63 ou edrpalavas@gmail.com.

2023-07-17 fin : 2023-07-21 . .

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Multi-activity children’s course U8 to U14 organized by Rugby Club Palavas ? Information: 06 11 38 33 63 or edrpalavas@gmail.com

Curso multiactividades para niños de 8 a 14 años organizado por el Club de Rugby Palavas ? Información: 06 11 38 33 63 o edrpalavas@gmail.com

Kinderkurs mit mehreren Aktivitäten U8 bis U14, organisiert vom Rugby Club Palavas? Infos: 06 11 38 33 63 oder edrpalavas@gmail.com

Mise à jour le 2023-06-27 par OT PALAVAS-LES-FLOTS