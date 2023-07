STAGE SKATEBOARD Palavas-les-Flots, 17 juillet 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet ou du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet, de 9h30 à 11h30 : Stage skateboard enfants et adultes, tous niveaux – Parc du Levant – Tarifs de 70€ à 110€ – Réservations au 06 52 36 92 93.

2023-07-17 09:30:00 fin : 2023-07-21 11:30:00. .

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Monday July 17 to Friday July 21 or Monday July 24 to Friday July 28, 9.30am to 11.30am: Skateboarding courses for children and adults, all levels ? Parc du Levant ? Prices from 70? to 110? – Bookings on 06 52 36 92 93

Del lunes 17 de julio al viernes 21 de julio o del lunes 24 de julio al viernes 28 de julio, de 9.30 a 11.30 h: Curso de monopatín para niños y adultos, todos los niveles ? Parque del Levante ? Precios de 70? a 110? – Reservas en el 06 52 36 92 93

Montag, 17. Juli bis Freitag, 21. Juli oder Montag, 24. Juli bis Freitag, 28. Juli, jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr: Skateboardkurs für Kinder und Erwachsene, alle Niveaus? Parc du Levant ? Preise von 70? bis 110? – Reservierungen unter 06 52 36 92 93

Mise à jour le 2023-07-13 par OT PALAVAS-LES-FLOTS