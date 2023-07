BALADE OENOTOURISTIQUE Palavas-les-Flots, 6 juillet 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

10h – Balade oenotouristique – Domaine de Maguelone – Tarifs de 9,5€ à 16,5€ (gratuit moins de 6 ans) – Infos : https://compagnons-de-maguelone.org ou 04 67 50 63 63.

2023-07-06 10:00:00 fin : 2023-07-06 12:00:00. .

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



10h ? Wine tour ? Maguelone estate ? Prices from 9.5? to 16.5? (free for children under 6) ? Information : https://compagnons-de-maguelone.org or 04 67 50 63 63

10h ? Visita enológica ? Domaine de Maguelone ? Precios de 9,5? a 16,5? (gratis para menores de 6 años) ? Información: https://compagnons-de-maguelone.org o 04 67 50 63 63

10h ? Weintouristischer Spaziergang ? Domaine de Maguelone ? Preise von 9,5 ? bis 16,5 ? (kostenlos für Kinder unter 6 Jahren) ? Infos: https://compagnons-de-maguelone.org oder 04 67 50 63 63

Mise à jour le 2023-07-13 par OT PALAVAS-LES-FLOTS