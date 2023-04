FEU DE LA SAINT-JEAN, 24 juin 2023, Palavas-les-Flots.

De 19h à 00h- Feu de la Saint-Jean organisée par la Confrérie des Gens de Mer et la Ville- Repas tiré du sac, Barbecues et tables à disposition- Infos : 06 70 31 60 15 ou www.confreriedesgensdemer.fr.

2023-06-24 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-24 00:00:00. .

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



From 7pm to midnight- Midsummer’s fire organized by the Confrérie des Gens de Mer and the City- Meal drawn from the bag, Barbecues and tables available- Information : 06 70 31 60 15 or www.confreriedesgensdemer.fr

De 19.00 a 24.00 horas- Fogata de San Juan organizada por la Cofradía de los Hombres de Mar y la Ciudad- Comida sacada de la bolsa, barbacoas y mesas disponibles- Información: 06 70 31 60 15 o www.confreriedesgensdemer.fr

Von 19h bis 00h- Johannisfeuer, organisiert von der Confrérie des Gens de Mer und der Stadt- Essen aus dem Sack, Grills und Tische stehen zur Verfügung- Infos: 06 70 31 60 15 oder www.confreriedesgensdemer.fr

Mise à jour le 2023-04-12 par OT PALAVAS-LES-FLOTS