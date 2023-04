RENDEZ-VOUS LECTURE 44 Avenue de l’Étang du Grec, 14 juin 2023, Palavas-les-Flots.

14h30- Rendez-vous lecture à voix haute -Balade pédestre pour redécouvrir « la Reine des plages de la Méditerranée » – Infos : 04 67 50 42 49 ou mediatheque@palavaslesflots.com.

2023-06-14 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-14 . .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



2:30 p.m. – Rendezvous for a read-aloud – Walking tour to rediscover « the Queen of the Mediterranean beaches » – Information: 04 67 50 42 49 or mediatheque@palavaslesflots.com

14.30 h – Cita con la lectura en voz alta – Recorrido a pie para redescubrir « la reina de las playas del Mediterráneo » – Información: 04 67 50 42 49 o mediatheque@palavaslesflots.com

14:30 Uhr- Treffpunkt Vorlesen -Wandertour, um die « Königin der Mittelmeerstrände » neu zu entdecken – Infos: 04 67 50 42 49 oder mediatheque@palavaslesflots.com

Mise à jour le 2023-04-09 par OT PALAVAS-LES-FLOTS