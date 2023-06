EXPOSITION « AQUARELLES À MAGUELONE » Palavas-les-Flots, 31 mai 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Du Mercredi 31 mai au Dimanche 23 juillet, de 10h à 18h : Exposition « Aquarelles à Maguelone » par Gilles Chrétien- Domaine de Maguelone- Entrée libre – Infos : https://compagnons-de-maguelone.org/.

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Wednesday, May 31 to Sunday, July 23, 10 am to 6 pm: Exhibition « Watercolors in Maguelone » by Gilles Chrétien- Domaine de Maguelone- Free admission – Info: https://compagnons-de-maguelone.org/

Del miércoles 31 de mayo al domingo 23 de julio, de 10.00 a 18.00 h: Exposición « Acuarelas en Maguelone » de Gilles Chrétien – Domaine de Maguelone – Entrada gratuita – Información: https://compagnons-de-maguelone.org/

Mittwoch, 31. Mai bis Sonntag, 23. Juli, von 10 bis 18 Uhr: Ausstellung « Aquarelle in Maguelone » von Gilles Chrétien- Domaine de Maguelone- Freier Eintritt – Infos: https://compagnons-de-maguelone.org/

