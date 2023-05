FÉRIA DE LA MER Avenue de l’Abbé Brocardi, 5 mai 2023, .

Du vendredi 5 au lundi 8 Mai 2023 : Féria de la Mer – Dans le centre-ville et aux arènes El Cordobès – Infos : www.vincentribera-organisation.com ou 04 67 50 39 56 ou vincentribera.arenes@gmail.com.

Avenue de l’Abbé Brocardi

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



From Friday 5 to Monday 8 May 2023 : Féria de la Mer – In the city center and at the El Cordobès bullring – Infos : www.vincentribera-organisation.com or 04 67 50 39 56 or vincentribera.arenes@gmail.com

Del viernes 5 al lunes 8 de mayo de 2023: Féria de la Mer – En el centro de la ciudad y en la plaza de toros El Cordobès – Información: www.vincentribera-organisation.com o 04 67 50 39 56 o vincentribera.arenes@gmail.com

Freitag, 5. bis Montag, 8. Mai 2023: Féria de la Mer – Im Stadtzentrum und in der Arena El Cordobès – Infos: www.vincentribera-organisation.com oder 04 67 50 39 56 oder vincentribera.arenes@gmail.com

Mise à jour le 2023-04-30 par OT PALAVAS-LES-FLOTS