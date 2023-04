ATELIER CRÉATIF « MA BELLE COURONNE » Place de la Méditerranée, 3 mai 2023, Palavas-les-Flots.

Atelier créatif : Plumes, lapin, poule… tout pour créer une belle couronne décorative de Pâques – 4-12 ans – Durée 1h – Tarif : 4€/enfant – Organisé par l’Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée – Infos à tourisme@ot-palavaslesflots.com ou au 04 67 07 73 34 – Réservation en ligne sur : www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/.

2023-05-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-03 15:00:00. EUR.

Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Creative workshop : Feathers, bunny, hen? everything to create a beautiful decorative Easter wreath ? 4-12 years old ? Duration 1 hour ? Price : 4?/child ? Organized by the Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée ? Information at tourisme@ot-palavaslesflots.com or 04 67 07 73 34 – Online booking at : www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

Taller creativo : Plumas, conejito, gallina… todo para crear una bonita corona decorativa de Pascua ? 4-12 años ? Duración 1 hora ? Precio: 4?/niño ? Organizado por la Oficina de Turismo y Congresos – Le Phare de la Méditerranée ? Información en tourisme@ot-palavaslesflots.com o 04 67 07 73 34 – Reservas en línea en : www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

Kreativ-Workshop: Federn, Hase, Huhn? alles, um einen schönen dekorativen Osterkranz zu gestalten? 4-12 Jahre ? Dauer: 1 Stunde ? Preis: 4 Euro pro Kind ? Organisiert vom Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée ? Infos unter tourisme@ot-palavaslesflots.com oder 04 67 07 73 34 – Online-Reservierung unter: www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

