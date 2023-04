ATELIERS CREATIONS AVEC LE COUTURE CLUB DE PALAVAS 531 Avenue de l’Évêché de Maguelone, 25 avril 2023, Palavas-les-Flots.

De 14h à 18h- Portes ouvertes du « Couture Club de Palavas-les-Flots » – 531 avenue de l’Evêché de Maguelone- Plus d’infos au 06 28 21 25 79 ou 06 09 22 14 46 coutureclubpalavas@gmail.com.

2023-04-25 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-25 12:30:00. EUR.

531 Avenue de l’Évêché de Maguelone

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



From 14h to 18h- Open house of the » Couture Club de Palavas-les-Flots » – 531 avenue de l’Evêché de Maguelone- More info at 06 28 21 25 79 or 06 09 22 14 46 coutureclubpalavas@gmail.com

De 14:00 a 18:00- Jornada de puertas abiertas del » Couture Club de Palavas-les-Flots » – 531 avenue de l’Evêché de Maguelone- Más información en el 06 28 21 25 79 o en el 06 09 22 14 46 coutureclubpalavas@gmail.com

Von 14h bis 18h- Tag der offenen Tür des « Couture Club de Palavas-les-Flots » – 531 avenue de l’Evêché de Maguelone- Weitere Informationen unter 06 28 21 25 79 oder 06 09 22 14 46 coutureclubpalavas@gmail.com

Mise à jour le 2023-04-21 par OT PALAVAS-LES-FLOTS