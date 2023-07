Cet évènement est passé MARCHÉ MIXTE Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots MARCHÉ MIXTE Palavas-les-Flots, 4 janvier 2023, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots,Hérault De 7h à 13h Mercredi matin, parking de la maison de retraite

Vendredi matin, promenade du Port de Plaisance Toute l’année. Service des Marchés : 04 67 07 73 35.

2023-01-04 07:00:00 fin : 2023-01-04 13:00:00. . Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



From 7am to 1pm Wednesday morning, parking lot of the retirement home

Friday morning, Marina promenade All year round. Market Service : 04 67 07 73 35 De 7.00 a 13.00 horas Miércoles por la mañana, aparcamiento de la residencia de ancianos

Viernes por la mañana, paseo marítimo Todo el año. Servicio de Mercados : 04 67 07 73 35 Von 7 Uhr bis 13 Uhr Mittwochmorgen, Parkplatz des Altenheims

