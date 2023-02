Palatine SALLE RENE CASSIN, 7 avril 2023, HOUILLES.

Palatine, c'est une richesse instrumentale qui ravit l'oreille, des textes forts et poétiques et une voix d'une sensibilité telle qu'elle fait résonner toute l'authenticité des paroles chantées. Par leurs envolées musicales, le quatuor nous emmène avec eux dans un monde envoûtant d'une sombre douceur. Leur nouvel EP, Talismanie, croise militantisme féministe et antiracisme. Un hommage aux représentations de la figure féminine et à la réalité d'être une femme.Infos pratiques : ouverture des portes 20h, début du concert 20h30 – placement libre / accès PMRSalle Cassin : 1 rue Mermoz – 78800 Houilles / Accès : en train – SNCF Saint-Lazare ou RER A direction Cergy/Poissy (7mn à pied de la gare) – en voiture de Paris : porte Maillot/La Défense A14, sortie A86 (dir. Cergy-Pontoise), sortie Bezons et suivre Houilles – La Graineterie. Parking à proximité

Palatine, c’est une richesse instrumentale qui ravit l’oreille, des textes forts et poétiques et une voix d’une sensibilité telle qu’elle fait résonner toute l’authenticité des paroles chantées. Par leurs envolées musicales, le quatuor nous emmène avec eux dans un monde envoûtant d’une sombre douceur. Leur nouvel EP, Talismanie, croise militantisme féministe et antiracisme. Un hommage aux représentations de la figure féminine et à la réalité d’être une femme.

Infos pratiques : ouverture des portes 20h, début du concert 20h30 – placement libre / accès PMR

Salle Cassin : 1 rue Mermoz – 78800 Houilles / Accès : en train – SNCF Saint-Lazare ou RER A direction Cergy/Poissy (7mn à pied de la gare) – en voiture de Paris : porte Maillot/La Défense A14, sortie A86 (dir. Cergy-Pontoise), sortie Bezons et suivre Houilles – La Graineterie. Parking à proximité

