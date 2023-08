COURSES VTT XCO Palaja, 24 septembre 2023, Palaja.

Palaja,Aude

Le VTT club de Palaja, organise cette année encore sa course XC le dimanche 24 Septembre 2023.

Au programme, XC et challenge des jeunes vététistes, comptant pour manche du championnat de l’Aude de VTT et le Trophée Régional. Ouvert aux catégories : baby-vélos, pré-licenciés, poussins, pupilles, benjamins, minimes cadets à masters licenciés FFC et non licenciés garçons et filles.

Afin de faciliter les inscriptions il est recommandé de les effectuer directement sur le site cicleweb..

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 16:30:00. .

Palaja 11570 Aude Occitanie



The VTT club de Palaja is once again organizing its XC race on Sunday, September 24, 2023.

On the program: XC and young mountain bikers’ challenge, counting towards the Aude mountain bike championship and the regional trophy. Open to FFC-licensed and non-licensed boys and girls in the following categories: baby-bikes, pre-licensed, poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets to masters.

To facilitate registration, we recommend that you register directly on the cicleweb website.

El club VTT de Palaja organiza de nuevo este año su carrera XC el domingo 24 de septiembre de 2023.

El programa incluye XC y un desafío para jóvenes ciclistas de montaña, puntuable para el campeonato de bicicleta de montaña de Aude y el trofeo regional. Abierto a chicos y chicas con y sin licencia de la FFC en las siguientes categorías: baby-bikes, pre-licencia, pollitos, pupilos, benjamines, minimes, cadetes a masters.

Para facilitar la inscripción, se recomienda inscribirse directamente en el sitio web cicleweb.

Der VTT Club de Palaja veranstaltet am Sonntag, den 24. September 2023, sein XC-Rennen.

Auf dem Programm stehen ein XC-Rennen und ein Wettbewerb für junge Mountainbiker, der als Teil der Mountainbike-Meisterschaft des Departements Aude und der regionalen Trophäe zählt. Teilnahmeberechtigt sind alle Kategorien: Baby-Velos, Vorlizenzierte, Küken, Pupillen, Benjamins, Minis, Kadetten bis Masters mit FFC-Lizenz und nicht lizenzierte Jungen und Mädchen.

Um die Einschreibungen zu erleichtern, wird empfohlen, sie direkt auf der Website cicleweb vorzunehmen.

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme