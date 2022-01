Palaiseau – Atelier d’aide à la réparation vélo Halle du marché du Pileu Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Halle du marché du Pileu, le samedi 5 février à 10:00

Régler ses freins pour éviter l’accident, réparer un pneu crevé ou une chaîne déraillée est bien pratique au quotidien, pour éviter des rendez-vous chez le vélociste en catastrophe. Si vous ne savez pas comment faire, venez partager un moment avec les bénévoles de Palaiseau pour apprendre, et peut-être un jour, aider un cycliste sur le bord de la route !

Entrée libre

Halle du marché du Pileu 59 rue de l'effort mutuel, 91120 Palaiseau

2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:00:00

