Découvrez la pièce maîtresse d'un campus impérial Samedi 16 septembre, 15h00, 16h30 Palais Universitaire Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. Les modalités seront communiquées ultérieurement sur : https://jardin-sciences.unistra.fr/ Venez découvrir, à travers une visite guidée exclusive, le Palais universitaire, pièce maîtresse du campus impérial. Palais Universitaire 9 place de l'Université, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Le Palais Universitaire de Strasbourg, familièrement appelé « Palais U », est un bâtiment de style néo-Renaissance, construit entre 1879 et 1884 sous la direction de l'architecte Otto Warth et inauguré par l'empereur Guillaume Ier de Prusse en 1884. Cet édifice constitue le pôle majeur de la nouvelle université strasbourgeoise inaugurée lors de l'annexion de l'Alsace-Lorraine à l'Empire allemand, en 1871, remplaçant l'université française issue du Gymnase Jean-Sturm en 1538. Le bâtiment est partiellement classé au titre des Monuments historiques en 1990.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

