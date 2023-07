Visite guidée du palais du couple Clinch-Mérillon Palais Sorrento Pau, 16 septembre 2023, Pau.

Visite guidée du palais du couple Clinch-Mérillon 16 et 17 septembre Palais Sorrento Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité 20 personnes par visite. Durée du diaporama : 2h. Rendez-vous au 25 rue Castet de L’Array.

Partez à la découverte de la vie du couple franco-américain Clinch-Mérillon dans leur ancienne propriété privée désormais inscrite au titre des Monuments historiques. Le parcours comprend les extérieurs dont le jardin d’agrément et le temple de Diane. À l’intérieur, observez le hall d’entrée, la cage d’escalier en marbre de Carrare et les sous-sols dont la cuisine. Découvrez le diaporama sur la chasse à courre d’hier à aujourd’hui.

Partcipez à une visite guidée, proposée par C. Barrow (Guide Epicurieuse), guide conférencière.

Palais Sorrento 25 rue Castets de L'Array, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 27 27 08 https://guidepicurieuse.fr/2020/06/03/castet-de-larray/ À partir du milieu du XIXe siècle, les historiens prennent l'habitude de désigner Pau sous le vocable de « Ville Anglaise » pour rendre compte du métissage entre familles béarnaises et anglo-saxonnes. D'une de ces unions est né le Palais Sorrento.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©CarolineBarrow_GuideEpicurieuse