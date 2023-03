« ZAZ – Organique tour » Palais Saint-Vincent, 11 mars 2023, Cillian.

« ZAZ – Organique tour » Samedi 11 mars, 21h00 Palais Saint-Vincent

Concert de la chanteuse francophone ZAZ, une voix qu’on ne présente plus, aussi vive qu’émouvante et toujours sur le ton juste. Des textes directs, personnels et intimes, pour une artiste accomplie. Les spectateurs pourront à nouveau visiter l’univers et la personnalité unique de l’artiste, découvrir de nouvelles facettes de son art et retomber sous le charme de ses plus grands succès : Je veux, On ira, Éblouie par la nuit, Qué vendrá … et son dernier tube Imagine.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023.

Palais Saint-Vincent Via Martiri della Libertà, 11027 Saint-Vincent Cillian 11027 Vallée d’Aoste

2023-03-11T21:00:00+01:00 – 2023-03-11T23:30:00+01:00

