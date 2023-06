Les Brigands – Offenbach Palais Royal (Place Colette) Paris, 21 juin 2023, Paris.

Les Brigands – Offenbach Mercredi 21 juin, 19h00 Palais Royal (Place Colette)

La troupe Oya Kephale revient pour la fête de la musique et vous présente des extraits des Brigands d’Offenbach qu’elle avait présenté en mai au théâtre d’Asnières.

Venez découvrir notre orchestre et nos choristes amateurs de très bon niveau, dirigé par le chef Pierre Boudeville, dans cette histoire truculente !

Le mécontentement grandit chez les brigands de Falsacappa, qui peine à leur trouver « quelque bon coup à faire ». Et ce ne sont ni l’enlèvement de quatre jeunes femmes, ni son fidèle Pietro, oncle dévoué mais peu enclin à l’innovation en termes de brigandage, qui aideront Falsacappa à raviver le moral de ses troupes.

L’arrivée du jeune fermier Fragoletto, dont sa fille Fiorella s’est entichée, change la donne : il donne à Falsacappa l’idée de prendre au piège la délégation de Grenade, venue en Italie pour recevoir la somme de 3 millions, promise au titre du mariage de sa princesse avec le prince de Mantoue.

Les brigands vont se livrer à une succession d’impostures, de marmitons en carabiniers, puis de carabiniers en seigneurs de Grenade, afin d’obtenir le butin tant convoité, une fois arrivés à Mantoue. Mais Falsacappa, fier de son plan, « le plus grandiose qui ait jamais germé dans la cervelle d’un chef de brigands », se doute-t-il seulement que d’autres brigands peuvent se cacher derrière la figure d’« honnêtes gens » des cours de Grenade ou de Mantoue

Palais Royal (Place Colette) 8 Rue de Montpensier, 75001 Paris 75001 Quartier du Palais Royal Île-de-France http://www.domaine-palais-royal.fr/ Édifié pour le Cardinal de Richelieu par l’architecte Lemercier, bâtisseur de la Sorbonne, le corps principal (1634), face au Louvre, devient résidence royale (Régence d’Anne d’Autriche) puis de la famille d’Orléans à partir de 1661. L’ouvrage est achevé et remanié aux XVIIIe et XIXe siècles. Les trois ailes qui ferment les côtés du jardin datent de la fin du XVIIIe siècle. Accès par la Place Colette devant la Comédie Française

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

