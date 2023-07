Conférence sur le Palais Rose Palais Rose Le Vésinet Catégories d’Évènement: Le Vésinet

Yvelines Conférence sur le Palais Rose Palais Rose Le Vésinet, 17 septembre 2023, Le Vésinet. Conférence sur le Palais Rose Dimanche 17 septembre, 10h00 Palais Rose gratuit, entrée libre Conférence sur le Palais Rose par Alain-Marie Foy, maire honoraire du Vésinet et Président de la société d’Histoire du Vésinet.

Avec la participation de la Société des Amis de Robert de Montesquiou

La maison ne se visite pas.

En 1899, Arthur Schweitzer acquiert 2 150 m² de terrain avec l'idée d'édifier, en plus modeste, une réplique du Grand Trianon de Versailles. Il devient la propriété du Comte Robert de Montesquieu en 1908. Organisateur de fêtes raffinées, ce dandy inspira à Proust son baron de Charlus. A sa mort (1921), la demeure fut achetée par la Marquise Casati qui l'habita quelques années avant que ce bel édifice ne passe aux mains de propriétaires successifs.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

