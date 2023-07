Skate-park indoor de Marseille Palais Omnisport Marseille Grand-Est Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Skate-park indoor de Marseille

Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00

Palais Omnisport Marseille Grand-Est
12 boulevard Fernand Bonnefoy 13010 Marseille
Marseille 13010 10e Arrondissement
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Entrée libre

L'espace skate-park comprend une zone de rampe, une zone de street, une table molle et une zone aménageable. Il peut accueillir des activités de patin à roulettes, trottinette freestyle, skate-board et BMX.

Contact: contact.pomge@vert-marine.com
Téléphone: 04 91 16 52 70

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

