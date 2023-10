SUPER LOTO Palais Omnisport Joseph Claudel Saint-Dié-des-Vosges, 11 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Spécial vacances et bons d’achat. 15’000€ de lots à gagner, avec en super lot une croisière pour deux personnes dans les fjords norvégiens.

Achat obligatoire de 4 cartons par personne de plus de 10 ans (20€), puis 3€ par carton supplémentaire.

Garderie animée pour les enfants de 5 à 10 ans.

Buvette et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 18:00:00. .

Palais Omnisport Joseph Claudel Rue de l’Artillerie

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Special vacations and vouchers. 15,000? of prizes to be won, with the top prize a cruise for two in the Norwegian fjords.

Compulsory purchase of 4 boxes per person over 10 (20?), then 3? per additional box.

Animated childcare for children aged 5 to 10.

Refreshments and catering on site.

Vacaciones y vales especiales. 15.000? en premios. El primer premio es un crucero para dos personas por los fiordos noruegos.

Es obligatorio comprar 4 cajas por persona mayor de 10 años (20?), y luego 3? por caja adicional.

Animación infantil para niños de 5 a 10 años.

Refrescos y catering in situ.

Speziell für Ferien und Gutscheine. 15’000? an Preisen zu gewinnen, darunter als Hauptpreis eine Kreuzfahrt für zwei Personen durch die norwegischen Fjorde.

Jede Person über 10 Jahren muss 4 Kartons kaufen (20?), jeder weitere Karton kostet 3?

Animierte Kinderbetreuung für Kinder von 5 bis 10 Jahren.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES