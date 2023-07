Marathon International In Deauville 2023 Palais Omnisport de Deauville Deauville Catégories d’Évènement: Calvados

Deauville Marathon International In Deauville 2023 Palais Omnisport de Deauville Deauville, 18 novembre 2023, Deauville. Marathon International In Deauville 2023 18 et 19 novembre Palais Omnisport de Deauville Entrée libre, participation sur inscription, tarifs de 2 à 126 euros Marathon International In Deauville Après avoir réuni près de 9 000 coureurs à l’occasion de la 3ème édition en 2022, la 4ème édition du Marathon International In Deauville se tiendra le week-end du 18 et 19 novembre 2023. Le Marathon International in Deauville propose les épreuves suivantes, au choix : Marathon en individuel (épreuve chronométrée) : épreuve labellisée FFA Marathon en relais de 2 (épreuve chronométrée) Marathon en relais de 4 (épreuve chronométrée) Semi-Marathon (épreuve chronométrée) : épreuve labellisée FFA 10 km (épreuve chronométrée) : épreuve labellisée FFA La Deauvillaise 5 km : marcheurs ou coureurs (chronométrée- labellisée FFA, ou non chronométrée, au choix du participant) La Deauvi’Kids : course de 900m environ réservée aux enfants de 7 à 12 ans – épreuve non chronométrée, sans classement Le programme du week-end : Vendredi 17 novembre 2023 : Ouverture du village au public de 14h00 à 19h00 Samedi 18 novembre 2023 : Ouverture du village au public de 10h00 à 19h00 13h30 : Deauvikid’s = animation enfants 14h00 : La Deauvillaise, course de 5km chronométrée (label régional) ou non 15h30 : le 10 km (label régional) Dimanche 19 novembre 2023 : 08h15 : Semi-Marathon (label national) 09h45 : Marathon (label national) Palais Omnisport de Deauville 3 avenue de la République, 14600 Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.klikego.com/inscription/marathon-international-in-deauville-2023/running-course-a-pied/1544740583497-6?tab=-1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

2023-11-19T08:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

