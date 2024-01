THE BOOTLEG BEATLES PALAIS NIKAIA DE NICE Nice, dimanche 24 mars 2024.

Retrouvez le phénomène Bootleg Beatles, qui rendent hommage depuis 44 ans aux emblématiques Fab Four.Après le succès de leur première tournée From Love Me Do to Let It Be en juin 2023, ils reviennent pour commémorer le soixantième anniversaire des albums Hard Day’s Night et Beatles For Sale. Le temps d’une soirée le premier et le meilleur tribute des Beatles, à l’aide de leur ensemble orchestral, vous fera voyager dans la décennie révolutionnaire, des Swinging Sixties.Tout est là… les emblématiques Mop Tops et les bottines Chelsea, les tuniques Sgt Pepper et les costumes Chesterfield. Chaque petite inflexion vocale et chaque plaisanterie spirituelle des Beatles sont méticuleusement étudiées et retransmises sur scène.Ce concert multimédia est un incontournable pour les fans des Beatles de tous les âges. Ce ne sont pas les Beatles, mais vous ne le croirez tout simplement pas. Le spectacle des Bootleg Beatles est un voyage musical démarrant avec leurs premiers succès et survolant ensuite toute leur carrière – Rolling Stone France Le Cavern Club, on y est dès la première note. – Le Dauphiné Libéré Une plongée musicale plus que réjouissante dans la talentueuse légèreté des sixties – Le Figaro Magazine Un spectacle incroyable – George Martin (producteur des Beatles)

Tarif : 45.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 18:00

Réservez votre billet ici

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06