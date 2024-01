CHAMPIONNAT DU MONDE XTRIAL INDOOR PALAIS NIKAIA DE NICE Nice, vendredi 22 mars 2024.

TRIAL INDOOR XTRIAL CHAMP. MONDE DE NICE PALAIS NIKAIA DE NICE C’est au Palais Nikaia de Nice que le Championnat du monde de Trial Indoor XTRIAL aura lieu le vendredi 22 Mars 2024 à 20h30Le Trial Indoor revient avec un nouveau spectacle.L’épreuve s’annonce très animée avec des zones plus spectaculaires que difficiles.Un nouveau show sons et lumières avec une démonstration de VTT Trial et de freestyle qui raviront les petits comme les grands.Le public profitera d’une édition 2024 exceptionnelle sur le plan des décors, du spectacle et de cette compétition

Tarif : 22.00 – 41.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06