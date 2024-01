STARMUSICAL PALAIS NIKAIA DE NICE Nice, 3 mars 2024, Nice.

STARMUSICAL : LE SPECTACLE FEEL GOOD DE LA RENTRÉE 2024 !Sur scène, 15 chanteurs originaux interprètent leurs célèbres titres et bien d’autres au cœur d’une scénographie époustouflante, mêlant chansons, danses, théâtre et musique Live, STARMUSICAL est né. Sa principale source d’inspiration : LES COMÉDIES MUSICALES.Orchestré par Claude Cyndecki et Lucy Lee, à qui l’on doit Priscilla Folle du Désert The musical, Stars 80,Flashdance, Les Bodin’s Grandeur nature, STARMUSICAL est une Ode célébrant la riche histoire des comédies musicales qui a marqué le spectacle vivant de ces cinquante dernières années.Les créateurs ont fait appel à David ALEXIS pour l’écriture du livret et la mise en scène du spectacle et se sont entourés des chanteurs originaux. Parmi eux, on retrouve les voix familières de : Sophie Delmas, Florent Mothe, Mikelangelo Loconte, Anaïs Delva, Anne Warin, Louis Delort, Pedro Alves, Renaud Hantson, Noémie Garcia, Nuno Resende, Dominique Magloire, Candice Parise, Laurent Ban, Hakob, Merwan Rim, Philippe d’Avilla, Sébastien Agius, Amalya Delepierre…Ces artistes talentueux, au voix exceptionnelles, sont accompagnés par l’orchestre de Damien SILVERT et un ballet de 10 danseurs(es) à l’énergie intense, impulsé par l’explosive chorégraphe Delphine ATTAL. STARMUSICAL, c’est une histoire originale, un voyage musical à travers cinq décennies, de ‘’Hair’’ à ‘’Priscilla folle du désert’’, aux incontournables ‘’Starmania’’, ‘’Notre Dame de Paris’’, ‘’Mamma Mia’’, ‘’Les Dix Commandements’’, ‘’Mozart- L’Opéra Rock’’, ‘’Roméo et Juliette’’ etc. etc. … et un émouvant hommage à Jacques Demy et Michel Legrand.

Tarif : 45.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-03-03 à 17:00

Réservez votre billet ici

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06