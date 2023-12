MANG’AZUR 2024 – PASS 1 JOUR – PASS 1 JOUR PALAIS NEPTUNE Toulon, 26 avril 2024, Toulon.

MANG’AZUR 2024 – PASS 1 JOURValable le samedi 27 avril OU le dimanche 28 avril 2024. « Plongez dans la pop-culture Asiatique !!La 17ème édition du Mang’Azur se tiendra en les 27 et 28 avril 2024 au Palais des congrès Neptune de Toulon.Mang’Azur est le salon incontournable de la pop culture asiatique en région PACA pour tous les amateurs du genre pour le grand public.Il s’ouvre depuis 9 ans à la Corée du Sud en proposant des activités tout en continuant de donner la part belle au Pays du soleil levant.Le Festival permet de faire découvrir à un large public ces pays au travers de leurs traditions, leurs musiques, leurs cultures en rassemblant les acteurs de la scène française, japonaise et coréenne dans ce domaine.Mang’Azur c’est du Japon, de la Corée du Sud et du Fun !! »

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 00:00

PALAIS NEPTUNE PLACE BESAGNE 83000 Toulon