EROÏCA PALAIS NEPTUNE Toulon, jeudi 18 avril 2024.

L’ombre de Napoléon Bonaparte plane sur le 5e Concerto et la 3e Symphonie.Beethoven avait admiré le général Bonaparte lorsque celui-ci semblait destiné à libérer l’Europe de la tyrannie.L’admiration cessa quand celui-ci entreprit des guerres de reconquête et le compositeur retira sa dédicace à Napoléon. Le concerto reste néanmoins associé à l’image de l’Empereur et à l’intensité dramatique que fut l’histoire du premier empire français. La Symphonie «Héroïque» subit le même sort puisque la dédicace à Bonaparte fut retirée quand il se fit sacrer Empereur

Tarif : 7.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:00

PALAIS NEPTUNE PLACE BESAGNE 83000 Toulon 83