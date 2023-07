MUSIQUES AU PRÉSENT – RENAUD GARCIA-FONS Palais-Musée des Archevêques Narbonne Catégories d’Évènement: Aude

Narbonne MUSIQUES AU PRÉSENT – RENAUD GARCIA-FONS Palais-Musée des Archevêques Narbonne, 20 juillet 2023, Narbonne. Narbonne,Aude Renaud Garcia-Fons (contrebasse solo, compositions, improvisations).

Réservation obligatoire.

Palais-Musée des Archevêques Place de l’Hôtel de Ville

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Renaud Garcia-Fons (double bass solo, compositions, improvisations).

Reservations required Renaud Garcia-Fons (contrabajo solo, composiciones, improvisaciones).

Reserva obligatoria Renaud Garcia-Fons (Solo-Kontrabass, Kompositionen, Improvisationen).

