Narbonne MUSIQUES AU PRÉSENT – LAURENT DEHORS TRIO Palais-Musée des Archevêques Narbonne, 19 juillet 2023, Narbonne. Narbonne,Aude Laurent Dehors (saxophone ténor & soprano, clarinettes, compositions), Gabriel Gosse (guitare sept cordes, guitare acoustique, banjo), Franck Vaillant (batterie, batterie électronique, percussions).

Réservation obligatoire.

2023-07-19 21:30:00 fin : 2023-07-19 . .

Palais-Musée des Archevêques Place de l’Hôtel de Ville

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Laurent Dehors (tenor & soprano saxophone, clarinets, compositions), Gabriel Gosse (seven-string guitar, acoustic guitar, banjo), Franck Vaillant (drums, electronic drums, percussion).

Reservations required Laurent Dehors (saxofón tenor y soprano, clarinetes, composiciones), Gabriel Gosse (guitarra de siete cuerdas, guitarra acústica, banjo), Franck Vaillant (batería, batería electrónica, percusión).

Reserva obligatoria Laurent Dehors (Tenor- & Sopransaxophon, Klarinetten, Kompositionen), Gabriel Gosse (siebensaitige Gitarre, akustische Gitarre, Banjo), Franck Vaillant (Schlagzeug, elektronisches Schlagzeug, Percussion).

