Découvrez le palais-musée en visite commentée ! Palais-Musée des Archevêques de Narbonne Narbonne, 16 septembre 2023, Narbonne.

Découvrez le palais-musée en visite commentée ! 16 et 17 septembre Palais-Musée des Archevêques de Narbonne Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous 20 à 15 minutes avant le départ des visites.

Prenez-part aux visites commentées au palais-musée :

– L’ensemble palais des archevêques, cloître et cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur, le samedi à 12h, 14h, 15h et 17h et le dimanche à 14h30.

Rendez-vous à la cour d’honneur du palais des archevêques.

– La cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur , le dimanche à 13h.

– Le palais des archevêques, le dimanche à 10h30 et 16h30.

– Visite flash surprise avec le conservateur du palais-musée, le samedi à 14h30 et le dimanche à 16h.

Rendez-vous à l’accueil du parcours d’art (2e étage du palais-musée).

– Le parcours d’art et les anciens appartements des archevêques, le samedi et dimanche à 11h.

– « Quand Vulcain remet à Vénus les armes d’Enée… », le samedi et dimanche à 15h.

Le mythe d’Enée est présent dans la collection du Palais-Musée grâce au tableau de Claude Audran II réalisé au XVIIe siècle. Découvrez les secrets de ce chef-d’œuvre de la peinture classique et écoutez le mythe…

Palais-Musée des Archevêques de Narbonne Place de l’Hôtel de Ville, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Le Ribayrot Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Catherine Lauthelin