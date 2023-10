Nocturne de l’exposition « Artistes voyageuses » Palais Lumière Évian-les-Bains, 13 mai 2023, Évian-les-Bains.

A l’occasion de la Nuit européenne des musées 2023, le Palais Lumière allonge ses horaires d’ouverture. De 18h à 21h30, profitez de l’exposition « Artistes voyageuses, l’appel des lointains, 1880-1944 » sur entrée libre.

Au programme :

> De 18h à 21h30 : visite libre de l’exposition

> À 19h, visite commentée de l’exposition

> À 18h30, 20h et 20h30, médiations courtes « focus oeuvre »

L’exposition « Artistes voyageuses, l’appel des lointains, 1880-1944 » réunit une quarantaine d’artistes et de photographes, de la « Belle Époque » à la seconde guerre mondiale, dont les itinéraires artistiques ont emprunté les routes de l’ailleurs, du continent africain à l’Orient lointain. Un nouveau contexte, celui des premiers mouvements féministes, encourage les femmes à s’affirmer hors de l’espace domestique, et promeut l’image d’une «femme nouvelle» actrice de son destin. L’accès à l’enseignement des académies privées et de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, permet aux artistes femmes d’acquérir un statut professionnel et d’obtenir des bourses de voyage, des commandes pour les compagnies maritimes ou pour les expositions universelles et coloniales.

Commissariat scientifique : Arielle Pélenc, critique d’art.

Commissariat général à Evian : William Saadé, conservateur en chef honoraire du patrimoine.

Exposition réalisée avec la collaboration exceptionnelle du Musée du quai Branly – Jacques Chirac.

