Marseille VISITE/ATELIER DE DESSIN EN PLEIN AIR AU PARC LONGCHAMP Palais Longchamp Marseille, 17 septembre 2023, Marseille. VISITE/ATELIER DE DESSIN EN PLEIN AIR AU PARC LONGCHAMP Dimanche 17 septembre, 10h30 Palais Longchamp Inscriptions à partir du 1er septembre Visite commentée du parc Longchamp avec des temps « dessinés » motifs, architectures, éléments ornementaux et sculptures sur le thème de l’eau. Venir avec support, papiers et crayons…

Tous niveaux. Palais Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique, 13004 Marseille Marseille 13004 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

