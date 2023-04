Festival d’Art Contemporain Palais Longchamp Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Festival d’Art Contemporain Palais Longchamp, 16 septembre 2023, Marseille. Festival d’Art Contemporain 16 et 17 septembre Palais Longchamp Entrée libre Exposition d’œuvres d’art contemporain sur le plateau entre les 2 fontaines et dans le Musée d’Histoire Naturelle et Musée des Beaux-Arts sur le thème : « il parade » Palais Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique, 13004 Marseille Marseille 13004 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

