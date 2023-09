Cet évènement est passé Carnet de balade « Marseille, la nature en centre-ville » Palais Longchamp Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Carnet de balade « Marseille, la nature en centre-ville » Palais Longchamp Marseille, 15 septembre 2023, Marseille. Carnet de balade « Marseille, la nature en centre-ville » 15 septembre – 15 octobre Palais Longchamp Carnet à télécharger gratuitement et imprimer pour faire la visite en autonomie : https://carnets-balades-urbaines.fr/nature-ville/ Avec le réchauffement climatique, les canicules ou le COVID, les habitants ont de plus en plus besoin de nature dans le centre-ville. Pour se détendre bien sûr, se reconnecter à des éléments apaisants mais aussi à la recherche des fameux îlots de fraicheur. Le développement de la nature est assez récent dans l’histoire de nos villes. A travers ce carnet, nous reviendrons sur le développement des jardins publics au XIXe siècle, étudierons comment nous ré-introduisons aujourd’hui de la végétation dans les centres-villes sous différentes formes. Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet à télécharger à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/ Retrouvez la collection des carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13. Palais Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique, 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/ »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-ville-au-fil-du-temps[](%5Bhttp://carnets-balades-urbaines.fr%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr)/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/)[/](http://carnets-balades-urbaines.fr/aubagne-la-ville-au-fil-du-temps/) »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

