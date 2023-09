Quand l’architecture raconte l’histoire des musées de Bourges Palais Jacques-Cœur Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Quand l’architecture raconte l’histoire des musées de Bourges Palais Jacques-Cœur Bourges, 15 octobre 2023, Bourges. Quand l’architecture raconte l’histoire des musées de Bourges Dimanche 15 octobre, 15h00 Palais Jacques-Cœur RDV devant le palais Jacques-Coeur Vous n’imaginez pas le nombre de projets d’installation, d’extension, de modifications que les musées de Bourges ont connu, au cours de leurs près de deux siècles d’histoire. A l’heure de la refonte des musées de Bourges, cette visite se penche sur l’histoire de nos musées, ceux qui ont été réalisés et ceux qui n’ont jamais vu le jour. Palais Jacques-Cœur Place Jacques-Cœur 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire https://www.palais-jacques-coeur.fr/ Grand’maison de Jacques Cœur, grand argentier de Charles VII, chef-d’œuvre de l’architecture civile gothique flamboyante, qui préfigure les hôtels particuliers de la Renaissance. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

