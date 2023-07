Visite libre du palais Jacques Cœur Palais Jacques-Cœur Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Visite libre du palais Jacques Cœur Palais Jacques-Cœur Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Visite libre du palais Jacques Cœur 16 et 17 septembre Palais Jacques-Cœur Audioguide 3€ ; En famille, livret-jeu en vente 2€ Découvrez la « gran’t maison » de Jacques Cœur : son histoire (hôtel particulier, hôtel de Ville, Palais de Justice), son architecture, chef-d’œuvre du gothique flamboyant civil. Un décor somptueux qui affiche la réussite et l’influence de son propriétaire. Palais Jacques-Cœur 10 bis rue Jacques-Cœur, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 24 79 42 http://www.monuments-nationaux.fr La « Grant Maison » de Jacques Cœur, argentier du roi Charles VII, construite à Bourges de 1443 à 1451, est un rare témoignage intact de l’architecture civile du XVe siècle. Edifié sur l’enceinte gallo-romaine, le palais Jacques Cœur est ainsi richement décoré dans le style flamboyant de la fin du Moyen Âge. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Benjamin Gavaudo-CMN Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Palais Jacques-Cœur Adresse 10 bis rue Jacques-Cœur, 18000 Bourges Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Palais Jacques-Cœur Bourges

Palais Jacques-Cœur Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/