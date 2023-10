Le Palais idéal au son de l’Electrorgue et à la lumière des bougies Palais idéal du Facteur Cheval Hauterives, 13 mai 2023, Hauterives.

Tous les deux ans, la Palais idéal propose le temps de la Nuit des Musées une expérience unique : visiter l’œuvre de Ferdinand Cheval à la lumière des bougies. Cette année, cette expérience inédite et magique s’accompagne également d’une dimension sonore mêlant tradition et contemporanéité avec l’Electrorgue.

Une occasion unique de (re)découvrir ce site patrimonial exceptionnel sous une nouvelle lumière !

Ce seront 600 bougies mises à disposition des visiteurs qui pourront, de 21h à minuit, les placer à leur gré sur et autour du Palais et contribuer à la création d’un cadre féérique, la nuit tombée.

Plusieurs visites commentées seront proposées pour débuter la soirée.

Puis, au pied de la Tour de Barbarie du facteur Cheval, c’est donc l’orgue de Barbarie de Brice Dudouet qui viendra résonner dans un mélange détonnant entre musique mécanique et musique électronique. Au 19ème siècle, il s’agit d’un instrument mobile attribué aux chanteurs de rue. Au début du 20ème siècle, l’orgue de Barbarie accompagne des chanteurs populaires dans les salles de bal, les cafés, les fêtes foraines et parfois les églises.

Aujourd’hui, entre compositions originales et reprises de Daft Punk, Cher, Quincy Jones ou Stromae, l’orgue de Brice Dudouet vient montrer comment cet objet patrimonial demeure toujours d’actualité. Une démonstration d‘autant plus flagrante au Palais idéal qui après avoir fêté ses 110 ans, continue à faire écho à la création la plus contemporaine.

Palais idéal du Facteur Cheval 8 rue de Palais Idéal 26390 Hauterives Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 75 68 81 19 http://www.facteurcheval.com

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/73x1AX3AdZI »}] Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les artistes durant plus d’un siècle. Indépendant de tout courant artistique, construit sans aucune règle d’architecture, le Palais idéal a fait l’admiration des surréalistes, et se révèle être un véritable chef-d’œuvre. Il a été classé en 1969 Monument Historique par André Malraux, alors ministre de la Culture. Zone de stationnement à moins de 100 mètres du Palais Idéal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Palais idéal du facteur Cheval