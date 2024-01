UN AMOUR D’OPERA PALAIS GARNIER Paris, samedi 9 mars 2024.

VISITES SPECTACLES – UN AMOUR D’OPERAMerci de présenter votre réservation : billet électronique au comédien avant la visite. Prévoir d’arriver 15 min avant le début de la visite. Cécile Saglia, une ancienne danseuse du corps de ballet, sera votre ambassadrice à l’Opéra Garnier !Amoureuse de ce lieu extraordinaire dont elle connait tous les secrets, elle n’a pu se résoudre à le quitter une fois sa carrière brisée par une mauvaise chute… Toute passionnée qu’elle est, Cécile continue à danser et c’est entre deux entrechats qu’elle guide joyeusement les visiteurs dans ce lieu à l’architecture luxuriante, chef d’œuvre de Charles Garnier.Cécile est comme l’âme de ce lieu et lorsqu’elle vous prend par la main, c’est pour vous en faire partager les légendes et les plus merveilleuses anecdotes.La plus belles de toutes est celle qu’un charmant baryton du Chœur de l’Opéra de Paris lui a confié en l’échange d’une promesse : la partager avec les spectateurs des Visites-Spectacles. Cette histoire que Cécile va vous raconter, c’est celle de la sublime danseuse Selma Dagelsson, celle dont Cocteau disait : « Un ange dont la beauté nous absout de la mort ». C’est en vous emportant dans cette vertigineuse histoire d’amour et de danse digne des plus émouvants livrets d’opéra que notre guide vous entrainera au cœur même de ce temple dédié à l’art lyrique.Informations complémentaires :• Les dimanches à 11h00.• Durée : 1h30.• Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.• Le prix du ticket d’entrée dans l’Opéra est déjà compris dans le prix du billet.

Tarif : 16.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 11:00

PALAIS GARNIER Place de l’Opéra 75009 Paris 75