GISELLE PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER Paris, lundi 6 mai 2024.

GISELLEBALLETJean Coralli, Jules PerrotTutus vaporeux, pointes, gaze blanche, tulle : Giselle marque l’apogée du romantisme. Dans un paysage bucolique, une jeune fille meurt d’amour et se métamorphose en esprit qui hante la forêt. Recueillie par les Wilis, elle entre dans un monde immatériel où la danse est le langage de l’âme. Son amant Albrecht, éperdu, poursuit ce fantôme au risque de sa vie. Les ballerines, par leur présence aérienne, se jouent de lui autant que de la pesanteur. Couverte de brume, la scène laisse place à des visions spectrales magnifiées par la musique envoûtante d’Adolphe Adam. Créé à l’Académie royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en Russie et disparaît du répertoire avant son retour en France en 1910. C’est aujourd’hui dans la version de Patrice Bart et Eugène Polyakov, fidèle à la chorégraphie originelle de Jean Coralli et Jules Perrot, que le ballet continue de nous offrir sa magie.2h10 avec 1 entracte

Tarif : 180.00 – 202.00 euros.

Début : 2024-05-06 à 19:30

PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER Place de l’Opéra 75009 Paris 75