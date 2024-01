GALA DES ÉCOLES DE DANSE PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER Paris, mercredi 17 avril 2024.

GALA DES ÉCOLES DE DANSEBALLETLe temps d’une soirée, le « Gala des Écoles de danse du XXIe siècle » permet aux élèves de plusieurs institutions internationales de se produire sur la scène du Palais Garnier. À cette occasion, l’École de Danse de l’Opéra national de Paris invite : The Canada’s National Ballet School / L’École nationale de ballet du Canada (Toronto), The Dutch National Ballet Academy (Amsterdam), La Fondazione Accademia Teatro alla Scala (Milan), The School of the Hamburg Ballet John Neumeier (Hambourg), The San Francisco Ballet School, The Royal Ballet School (Londres), The Royal Danish Ballet School (Copenhague). 1h45 avec 1 entracte

Tarif : 120.00 – 136.50 euros.

Début : 2024-04-17 à 19:30

Réservez votre billet ici

PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER Place de l’Opéra 75009 Paris 75