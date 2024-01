MIDI MUSICAL : MÉTAMORPHOSES PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER Paris Catégorie d’Évènement: Paris MIDI MUSICAL : MÉTAMORPHOSES PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER Paris, 18 février 2024, Paris. MIDI MUSICAL : MÉTAMORPHOSESCONCERT ET RÉCITALEN QUELQUES MOTS :Concert de musique de chambre par les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de ParisDéroulé :Wolfgang Amadeus MozartQuintette en ut Majeur, K. 515Richard StraussMetamorphosen

Tarif : 37.50 – 43.00 euros.

Début : 2024-02-18 à 12:00
PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER
Place de l'Opéra
75009 Paris

