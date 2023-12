SADEH21 PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER Paris, 13 février 2024, Paris.

SADEH21BALLETOhad NaharinTraversant la scène dans sa largeur, les danseurs, un par un puis ensemble, déploient le langage corporel fascinant d’Ohad Naharin dans un décor épuré. Du gris initial abstrait à l’évocation d’une plage de sable, le décor monochrome change de couleur au fil de 21 études de mouvement. En hébreu, « sadeh » signifie « champ », au sens de champ d’étude ou champ d’action. Par petites touches, un fil narratif accompagne les spectateurs à travers un labyrinthe de gestes virtuoses. Élastiques, véloces et imprévisibles, les mouvements de Sadeh21 suscitent des images fortes et émouvantes. Dans cette pièce créée en 2011, qui entre au répertoire du Ballet de l’Opéra national de Paris, Ohad Naharin continue d’explorer son langage corporel, le Gaga. Il met en scène des épisodes magnétiques et surprenants au cours desquels les corps s’entrechoquent avant de partager ensemble une ronde sur fond de musique planante. 1h15 sans entracte

Tarif : 125.00 – 141.50 euros.

Début : 2024-02-13 à 20:00

PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER Place de l’Opéra 75009 Paris 75