AIRS ET ENSEMBLES D’OPÉRA PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER Paris Catégorie d’Évènement: Paris AIRS ET ENSEMBLES D’OPÉRA PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER Paris, 24 janvier 2024, Paris. AIRS ET ENSEMBLES D’OPÉRACONCERT ET RÉCITAL – PRODUCTION DE L’ACADÉMIEConcert des artistes de l’AcadémieLe concert des artistes de l’Académie sur la scène du Palais Garnier est l’un des moments forts de la saison pour les chanteurs, pianistes et musiciens en résidence. Chaque année, les artistes de l’Académie ont la chance de se produire sur la scène du Palais Garnier avec l’Orchestre de l’Opéra national de Paris. Cette soirée est aussi un moment privilégié pour les spectateurs qui découvrent une nouvelle génération d’artistes lyriques dans l’une des plus belles salles du monde.

Tarif : 76.00 – 98.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:00
PALAIS GARNIER / OPERA GARNIER
Place de l'Opéra
75009 Paris

