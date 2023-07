Visite couplée musée Yves Saint Laurent Paris /Palais Galliera Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite couplée musée Yves Saint Laurent Paris /Palais Galliera 16 et 17 septembre Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris 20 participants

Situés tous deux à deux pas de l’un des quartiers historiques et des plus emblématiques de la mode Parisenne, le musée Yves Saint Laurent Paris et le Palais Galliera proposent une visite des deux institutions sous la forme d’une visite promenade guidée par une conférencière.

Les participants pourront découvrir l’exposition ‘Yves Saint Laurent – Formes’ présentant une quarantaine de modèles du couturier dans une scénographie exceptionnelle de l’artiste allemande Claudia Wieser, suivie d’une visite de l’exposition la Mode en mouvement qui retrace une histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours à travers la thématique du corps en mouvement.

Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris 10, avenue Pierre-1er-de-Serbie, 75116 Paris Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 56 52 86 00 http://www.palaisgalliera.paris.fr A deux pas des plus prestigieuses vitrines de la couture, le Musée Galliera est installé dans un palais d'inspiration Renaissance, agréménté d'un jardin. Construit à la fin du XIXe siècle, ce beau monument en pierre cache une structure métallique conçue par l'agence de Gustave Eiffel.Si sa vocation, première était d'abriter la collection privée de Marie Brignole-Sale, duchesse de Galliera, l'histoire en décide autrement. Achevé en 1894, après sa disparition la duchesse dont les scultptures, peintures et objets précieux, partent pour Gênes, sa ville natale, le bâtiment est légué à la Ville de Paris. Ce n'est que bien plus tard, après maintes péripéties, qu'il deviendra en 1977, un musée consacré à la mode. Métro :Iéna , Alma Marceau RER : Pont de l'Alma Bus : 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92

