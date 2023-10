Cet évènement est passé Visite libre « 1997 Fashion Big Bang », DJ set, performance de danse et médiation au Palais Galliera ! Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite libre « 1997 Fashion Big Bang », DJ set, performance de danse et médiation au Palais Galliera ! Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Paris, 13 mai 2023, Paris. Visite libre « 1997 Fashion Big Bang », DJ set, performance de danse et médiation au Palais Galliera ! Samedi 13 mai, 18h30 Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Entrée libre L’exposition « 1997 Fashion Big Bang » sera accessible gratuitement le soir de la Nuit Européenne des Musées ! L’exposition « 1997 Fashion Big Bang » accessible gratuitement jusqu’à 23h L’exposition 1997 Fashion Big Bang est une invitation à vivre ou à revivre les événements les plus marquants qui ont rythmé cette année « explosive » dans l’histoire de la mode. Le parcours réunit plus de 50 silhouettes et est enrichi par autant de vidéos et de documents d’archive inédits. Les visiteurs accueillis au son d’un mix house « 1997 » Fondateur de Underscore_808, et membre du label House of Underground, Cogan compose autour d’un univers house, electro, break beat, techno. Pour le Palais Galliera, Cogan propose un dj set à partir des musiques qui ont fait l’année 1997. Performance de danse par le Conservatoire à Rayonnement Régional Lors de cette soirée exceptionnelle, les élèves du cycle spécialisé danse, encadrés par Marie Leca, proposent une performance dans le square du Palais Galliera d’après une création de la chorégraphe Michèle Murray «Phoenix». Médiation par les étudiants de l’école du Louvre Tout au long de la soirée, des étudiants de l’Ecole du Louvre en histoire de l’art, de la mode ou de l’architecture accueillent les visiteurs dans le jardin du musée et dans l’enceinte de l’exposition. Toutes les informations pratiques ici Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris 10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 56 52 86 21 http://www.palaisgalliera.paris.fr [{« link »: « https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/expositions/1997-fashion-big-bang »}, {« link »: « https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/actualites/nuit-europeenne-des-musees-2023 »}] Métro Iéna / Alma Marceau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

