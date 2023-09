Bordeaux Gallo-romain : visite guidée Palais Gallien Bordeaux Bordeaux, 7 octobre 2023, Bordeaux.

Découvrons ensemble le quotidien des habitants de la ville antique de Burdigala, située sur l’isthme gaulois, entre Atlantique et Méditerranée !

Grâce aux trouvailles anciennes et récentes des archéologues, l’histoire antique de la ville s’éclaircit peu à peu : du premier habitat gaulois à l’extension urbaine des rues, la ville s’agrandit avec sa zone cultuelle et économique, son port et les estey navigables. Dès la fin du IIIème siècle, la ville se replie ensuite derrière ses remparts devant l’effondrement de l’Empire et les arrivées successives de « migrants »…

Au départ du Palais Gallien, dans lequel nous descendrons, partons à la recherche du Bordeaux gallo-romain disparu.

[Visite animée par Laurence Gré-Beauvais, archéologue et conférencière]

Durée : 2h00

Départ : devant le Palais Gallien, rue Albert Barrau

Arrivée : Place de la Bourse

Prévoir un ticket de tramway

(*) L’association bordelaise Kairinos regroupe une équipe de passionnés et professionnels historiens, historiens de l’Art, archéologues et guides conférenciers. Elle propose chaque année des cours, des conférences, des visites guidées à Bordeaux et alentours ainsi que des voyages en France et à l’étranger. Les visites guidées sont ouvertes aux non-adhérents. Si vous souhaitez adhérer à l’association et profiter de toutes les autres activités, contactez-nous par mail sur kairinosbilletterie@gmail.com.

