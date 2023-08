Plon-Plon, un Bonaparte rouge et or Palais Fesch, musée des Beaux-Arts Ajaccio, 15 septembre 2023, Ajaccio.

Après l’exposition consacrée à la princesse Mathilde en 2019, le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d’Ajaccio s’attache à une autre personnalité majeure du monde des arts sous le Second Empire, le prince Napoléon (1822-1891), fils du roi Jérôme, frère de la princesse et cousin de l’empereur Napoléon III.

Celui que la postérité a retenu sous le sobriquet infantile de « Plon-Plon », qui fut sans doute le Bonaparte le plus vilipendé de son temps et dont la « légende noire » n’a voulu faire qu’un simple agitateur au mode de vie dissolu et aux liaisons tapageuses, enfant gâté se complaisant, sur les marches du trône, dans une posture d’opposition, essaya en réalité – sans toujours y parvenir – d’incarner au sein de la famille impériale et face aux réactionnaires de tous bords, un véritable idéal politique républicain et socialiste, un bonapartisme radical fidèle aux idées de la Révolution, anti-esclavagiste et anticlérical, ayant foi dans le progrès des arts et de la science, le principe des nationalités et la liberté des peuples.

Non sans contradictions et compromissions, le prince Napoléon usa de sa position et de l’importante dotation financière dont il disposa pour se constituer de riches collections et faire édifier des demeures, soutenir les artistes et réunir les grands esprits de son temps autour de lui, et obtenir certaines fonctions dans le système des arts, qui lui permirent d’affirmer cette figure de « prince rouge » éclairé mais aussi quelque peu rebelle face aux autres amateurs de l’époque.

Palais Fesch, musée des Beaux-Arts 50-52 rue du Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud Corse 0495262626 http://www.musee-fesch.com L’édifice a été construit à la demande du Cardinal Fesch (1763-1839), oncle maternel de Napoléon Ier afin d’abriter un Institut des Arts et des Sciences. Ce grand amateur d’art légua à sa ville natale plus de mille tableaux. Aujourd’hui, le palais abrite une importante collection de peintures italiennes, une collection napoléonienne et une collection de peintures corses.

