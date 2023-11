L’entreprise face à la durabilité: révolution ou évolution? Palais Eynard – Hôtel municipal Genève, 27 novembre 2023, Genève.

L’entreprise face à la durabilité: révolution ou évolution? Lundi 27 novembre, 18h00 Palais Eynard – Hôtel municipal Gratuit

Rejoignez-nous le lundi 27 novembre à 18h00 au Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard pour cette occasion exceptionnelle de réflexion sur les enjeux de durabilité pour les entreprises de Genève, en présence d’intervenant·e·s de renom lors de deux tables rondes. La première abordera les conditions cadres favorables à la transition écologique des entreprises à Genève, tandis que la seconde vous fera découvrir des exemples concrets de PME locales engagées dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour un avenir plus durable

PROGRAMME

18h00-18h20: Arrivée des invités et accueil

18h20-18h30: Présentation de l’écosystème genevois pour l’entrepreneuriat durable.

Intervenant: Quentin Mathieu Directeur adjoint et responsable du pôle innovation, FIDES.

18h30 – 19h15: Table ronde I – Les conditions cadres pour la transition écologique des entreprises à Genève.

Intervenant·e·s: Adèle Thorens Goumaz – Conseillère aux États, Jean-Pierre Danthine – E4S, Directeur honoraire EPFL, Jonathan Normand – CEO et fondateur, B Lab Switzerland.

19h15-20h00: Table ronde II – PME: Exemples de mise en œuvre concrètes de pratiques RSE de PME genevoises.

Intervenant·e·s: Fabien Gillioz – Avocat, OA Legal S, Aude Jacquet – Directrice, Jacquet SA, Sébastien Aesbach – Sébastien Aeschbach, Directeur – Aeschbach 1904.

20h00-20h10: Les outils pour réussi sa transition durable

Intervenante: Isabelle Neveu, Directrice associée-RS – MonEntrepriseDurable.

20h10-20h20: Discours de clôture du Maire de la Ville de Genève, Alfonso Gomez

20h20-21h30: Cocktail dînatoire offert par la Ville de Genève

NOTE

Si vous souhaitez poser des questions à l’un de nos intervenants, n’hésitez pas à nous les faire parvenir. Nous ferons de notre mieux pour les inclure lors de l’événement.

CONTACT

Pour toute question, veuillez contacter Léa Laveau de la FSE à l’adresse suivante: lea.laveau@dergewerbeverein.ch ou Pascal Rocha-da-Silva de la Ville de Genève à l’adresse suivante : Pascal.Rocha-da-Silva@ville-ge.ch

INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire > ici < jusqu’au lundi 20 novembre.

Palais Eynard – Hôtel municipal Rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève Genève +41 22 418 29 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T18:00:00+01:00 – 2023-11-27T21:30:00+01:00

